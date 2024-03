Arlinda Mestre viveu com o filho na prisão, com apenas 15 dias de vida: «A minha vida não foi fácil»

Há 1h e 35min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Arlinda Mestre, que tem uma infância marcada pela vivência no orfanato. A ex-concorrente da «Quinta das Celebridades», fala-nos do seu filho Domingos, que foi fruto de uma relação extraconjugal. A fotógrafa recorda ter vivido com o mesmo na prisão, durante cerca de dois anos. «Aquilo era assustador, estávamos fechados durante 23 horas...», revela.