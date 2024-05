Armandina é ex-sem-abrigo: «Eu tinha uma vida normal e de repente fiquei na rua»

Há 1h e 36min

No «Dois às 10», conhecemos a história de uma ex-sem-abrigo. Armandina tinha uma vida normal e ficou sem emprego. Voltou para casa do pai que a meteu na rua. Conta que foi no centro que recomeçou a viver, até porque tentou tirar a vida 15 vezes. Rita Carvalho explica que apoiaram Armandina e esta recuperou psicologicamente. Explica ainda, o papel do centro. Armandina conseguiu concretizar o sonho, de ter uma casa.