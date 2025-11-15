Armando desaba em lágrimas ao reencontrar irmão que não via há anos

Há 52 min

Em «Momento Certo», A distância física pode afastar…mas os laços de sangue resistem ao tempo. É o caso da próxima história. Armando nasceu em Ansião, no distrito de Leiria, numa família com sete filhos. Sete vidas marcadas entre o trabalho no campo e os sonhos de uma vida melhor. De sol a sol, trabalhavam na lavoura para ajudar os pais e pôr comida na mesa. Mas também havia espaço para a alegria: os bailes da aldeia, as festas populares e as cantigas à desgarrada, que Armando adorava. Cantava com alma… e nunca deixava ninguém sem resposta. Alguns irmãos ficaram pela terra, outros partiram em busca de novas oportunidades. A vida foi separando os caminhos, mas nunca quebrou o elo que os une. É por isso que este homem se senta aqui hoje. Está a morar num lar da terceira idade e há sete anos que não vê o irmão João. Ainda que apenas 60 quilómetros os separem. Hoje resolvemos isso!