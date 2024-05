Armando foi alvo de carjacking. Vasco tentou ajudar e é confrontado por dono do carro roubado

Há 2h e 2min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Assalto em cadeia». Recebemos Armando Feliz e Vasco Marques. Armando viajava pela estrada do Alentejo, quando é surpreendido por um carro que o ultrapassa e trava bruscamente à sua frente, e um cenário de noite de verão rapidamente passou a um cenário de um filme de terror. Ouvimos ambas as partes.