Artista vendeu escultura por 50 mil euros. Agora, namorado da modelo que inspirou a mesma exige metade do dinheiro

Há 1h e 36min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Arte ofuscada». Recebemos André Saudade e Manuel Gavião. Manuel é um escultor e é amblíope, que acabou por ganhar um prémio à conta dos ciúmes de André. Manuel contratou uma modelo para a peça que ia criar. A modelo selecionada foi Lídia, namorada de André, que aceitou o trabalho sem saber que Manuel era amblíope e que para fazer a escultura teria de lhe tocar. Quem não gostou de saber desse pormenor foi André, e num ato irrefletido empurrou a escultura, que se partiu. Mesmo assim, Manuel recriou a escultura, ganhou um prémio e acabou por vendê-la. André exige agora parte do dinheiro da mesma. Ouvimos ambas as partes e ficamos a conhecer todos os detalhes deste caso.