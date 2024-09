Artur perdeu a mãe e ficou a viver com a tia, que faleceu. Agora, a prima quer vender a casa e este teme ficar sem teto

Há 2h e 19min

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Futuro incerto»



Artur foi criado pela tia desde os 10 anos e cresceu com uma prima mais velha, como se fossem irmãos. Recentemente, Artur perdeu a tia e agora corre o risco de perder a casa onde vive há mais de uma década e possibilidade de terminar os estudos.

Artur recorda o período difícil em que a mãe foi diagnosticada com uma doença terminal e o deixou aos encargos da tia, que faleceu no início deste ano. Agora, a prima-irmã recebeu uma proposta de trabalho para o Algarve e quer vender a casa para conseguir comprar uma casa no Algarve.

Artur considera existir uma injustiça e com receio de ficar sem teto. Ao tribunal, Artur pede uma pensão até que este termine os estudos.