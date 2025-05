Aruna dá uma lição a Gonçalo: «O dinheiro é o que menos importa»

Há 1h e 50min

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) conversa com Aruna (Noua Wong) sobre o seu envolvimento com a mãe do rapaz que deixou numa cadeira de rodas. Aruna fica tensa com aquela história e acha que Gonçalo está muito confuso. Aruna fica com a ideia de que ele nunca esteve apaixonado por Vitória (Sandra Celas) e apenas quis compensá-la pelo que fez ao filho dela. Aruna responsabiliza Gonçalo pelo que fez e diz-lhe que devia refletir sobre isso.