Ary fica em fúria ao saber toda a verdade sobre Duarte

Há 1h e 4min

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) acaba de contar o sucedido de Duarte (Cláudio de Castro) a Ary (Isaac Alfaiate), dizendo que Júlia (Kelly Bailey) não sabe de nada por ter adormecido. Ary fica ainda mais furioso com Duarte por Joel dizer haver a hipótese de ter sido Duarte a violar e engravidar Júlia há sete anos. Joel fica com receio que Ary não consiga calar o que descobriu. Ary abraça Júlia com muita força a justificar estar somente satisfeito por a ver. Joel explica a Eva (Margarida Corceiro) que teve de contar a verdade a Ary.