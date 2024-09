As dicas da Ivone: como deixar de ser beata para passar a ser sexy

Há 1h e 46min

Em «Festa é Festa», Celeste (Margarida Antunes) toma o pequeno-almoço com Glória (Catarina Avelar) e Ivone (Maria Emília Correia). Nota-se que há uma grande cumplicidade entre Celeste e Glória. Ivone acha aquilo uma seca e diz a Celeste que ainda vai a tempo de deixar de ser beata e de se tornar numa gostosona. Celeste e Glória ficam escandalizadas com as coisas que Ivone diz. Esta incentiva Celeste a fumar, beber, vestir roupas provocantes e arranjar um homem.