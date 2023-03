As filhas de Susana assistiram ao ataque cardíaco que vitimou o pai: «Respirou fundo e não fez mais nenhum som»

Há 2h e 14min

No «Goucha», Susana Assunção descreve o dia traumático em que se tornou viúva, ficando com duas crianças menores para cuidar. Relata as tentativas de reanimação e os últimos momentos de vida do companheiro.