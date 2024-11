As irmãs Kika e Ema têm uma conversa séria

Há 52 min

Em «Morangos com Açúcar», Kika (Beatriz Frazão) visita a casa de Ema (Cecília Borges), mas ao chegar é recebida por Vanessa (Maya Booth), que a confronta e responde friamente quando Kika pergunta pela irmã, afirmando que elas não são, de facto, irmãs. Após um momento de tensão, Vanessa permite a entrada de Kika, que segue até ao quarto de Ema. Lá, Kika tenta aproximar-se, mas Ema mostra-se relutante, deixando claro que não a quer na sua vida.

Determinado a melhorar a relação, Kika promete que, dali em diante, só falarão do que Ema desejar e que nunca mais mencionará o ataque que tanto as afastou. A pouco e pouco, Ema aceita o esforço da irmã e decide ir jantar a casa de Kika e do pai, num pequeno passo para uma possível reconciliação.

Entretanto, Leo (Bernardo Cascais) conversa com Tozé (Frederico Barata) e acaba por perceber que o jovem que abordou o irmão com perguntas incómodas não foi Zé Maria (António Van Zeller), mas sim Diogo (Afonso Laginha). Alarmado, Leo sai imediatamente do acampamento em busca de respostas.