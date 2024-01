As reações de alguns famosos ao podcast de Joana Marques: «As pessoas estão a dar um valor que aquilo não tem»

Há 2h e 41min

No «Dois às 10», recebemos a humorista Joana Marques, autora da rubrica «Extremamente Desagradável». A nossa convidada explica-nos como reage se alguma das pessoas visadas no podcast fica eventualmente «incomodado/a». «As pessoas estão a dar um valor que aquilo não tem, aquilo é mesmo só aquilo, são 10 minutos de rádio a dizer coisas parvas. Não faço aquilo com má intenção», revela.