Aos 30 anos, Miguel Vicente encontra-se numa nova e entusiasmante fase da sua vida. Após ter enfrentado polémicas e desafios mediáticos após a sua participação no 'Big Brother Desafio Final', o ex-concorrente está agora a viver um período de estabilidade ao lado de Beatriz, sua companheira há um ano e meio. A felicidade do casal culmina na chegada iminente do primeiro filho.