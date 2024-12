Há 36 min

No «Dois às 10», recebemos Paula Teixeira, Engenheira Alimentar, acompanhada pela nossa Tia Cátia.

O Natal é uma época linda mas acabamos sempre por comprar mais coisas do que precisamos. E à mesa acabam sempre por sobrar coisas.

Se não sabe o que fazer com o bacalhau ou com o peru que ninguém comeu! Venha aprender com a Tia Cátia e a Paula Teixeira!

As sobras de natal nunca mais serão as mesmas!