As sugestões de Joka Casquinha uma noite de Natal em grande estilo

Há 2h e 26min

No «Dois às 10», Joka Casquinha inspira estilo neste Natal! Surpreenda com visuais brilhantes e tendências de 2023. Seja em casa ou em festas, o vermelho é a escolha incontornável. Malhas com fios de brilho e coletes mantêm o estilo e a irreverência. Não perca as sugestões de Joka, incluindo camisolas natalícias!