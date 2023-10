Assaltante morre após ser baleado em confronto com a PSP

Há 1h e 1min

No «Dois às 10», abordamos os detalhes do caso em que um homem, com cerca de 40 anos, terá sido morto a tiro durante um tiroteio, no Porto. A vítima era suspeito de vários assaltos violentos, a PSP terá confrontado o grupo de assaltante e disparou acabado a ser mortalmente para este homem.