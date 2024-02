Assaltantes agridem e rasgam roupa de dono de pastelaria. Veja a entrevista exclusiva com vítima do assalto

Há 2h e 19min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de dois assaltantes que agrediram e rasgaram a roupa do dono de uma pastelaria, em Coruche. Os responsáveis pelo crime exigiram dinheiro que estivesse em caixa, mas o proprietário resistiu e acabou ferido e com a roupa rasgada. O repórter Pedro Ramos Bichardo encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes do sucedido. Em exclusivo, entrevistámos a vítima deste assalto violento, que descreve este dia fatídico.