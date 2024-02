Assaltos violentos a idosos: brincos arrancados das orelhas e ameaças de morte

Há 1h e 36min

No «Dois às 10», falamos doa assaltos violentos a idosos que aconteceram em Aveiro e Coimbra. Entrevistámos duas vítimas que foram surpreendidas a dormir e roubadas com extrema violência, e relatam toda essa experiência traumática. Um ano e cinco meses depois, voltámos a esta pequena localidade onde os estragos psicológicos superam os físicos. Com medo de voltar a ser assaltada, uma das vítimas foi viver para casa da filha. Caso bem diferente, aconteceu em outra pequena localidade de Aveiro. Seis homens terão construído uma escada de madeira nas traseiras de uma casa, subiram o muro e surpreenderam um casal com extrema violência. Ouvimos também o testemunho de uma destas vítimas.