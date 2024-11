Associação Sara Carreira ajudou família que pediu ajuda no «Dois às 10» - Veja a conversa completa

Há 1h e 41min

No «Dois às 10», lembramos a história de Tiago, que sofre de distrofia muscular de Duchenne. No ano passado, Conceição e José partilharam connosco a história do filho Tiago no «Dois às 10». Ao assistir à partilha dos pais de Tiago no «Dois às 10», a Associação Sara Carreira não ficou indiferente e ajudou esta família a adquirir uma carrinha adaptada para o Tiago ser transportado. Hoje, recebemos os pais de Tiago, que nos contam como a ajuda da Associação Sara Carreira foi importante para o filho.