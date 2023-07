Ataca ex-mulher com taco de golf: «Um homem com problemas de álcool»

Há 1h e 53min

No «Dois às 10», abordamos os detalhes deste caso que terá sido julgado em Cascais. O agressor estava com pulseira eletrónica, foi a tribunal, e a seguir, deslocou-se à casa da ex-mulher para a agredir com um taco.