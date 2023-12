Há 2h e 42min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um homem que causou o pânico junto ao metro de Sete Rios, em Lisboa. Homem com catana causa pânico e esfaqueia, deixando duas pessoas feridas. Três homens já foram identificados pela PSP. Veja aqui o vídeo que mostra o pânico da população perante homem com a catana. Os comentadores analisam o sucedido.