Há 3h e 3min

No «Goucha», recebemos Bernardo Sousa, ex-concorrente do programa Dança com as Estrelas. O nosso convidado fala-nos do momento em que começou a pensar em desistir do programa, e explica-nos as razões pelas quais o fez. Inundado de comentários e opiniões negativas, o piloto reage a essa mesma onda de ódio que recebeu por parte das pessoas nas redes sociais.