Há 1h e 48min

No «Dois às 10», recordamos Odete Santos. Antiga deputada do partido comunista marcou o panorama político morreu aos 82 anos. Foi uma política defensora dos direitos das mulheres. Odete Santos perdeu um filho com 15 anos e, após a perda, entregou-se ao trabalho em advocacia, à política e ao teatro. O funeral realiza-se hoje à tarde em Setúbal.