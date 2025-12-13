«Até um dia»: A mensagem de despedida chocante que nenhum filho espera receber

Há 1h e 28min

Em «Momento Certo», “Diana e Bruno, até um dia. Beijinhos para vocês e para os netinhos. Ficarão para sempre no meu coração”. Este foi a última mensagem que Diana recebeu do pai. Há dois anos, António deixava a família em estado de choque ao decidir por fim à vida. Aquela é uma mensagem que nenhuma filha espera receber. O pai de Diana aparentava ser um homem feliz e tranquilo, que vivia para os filhos e para os netos... Nada denunciava o sofrimento que ele sentia. Talvez por isso tenha sido mais difícil para esta filha aceitar a decisão do pai. Diana viveu mergulhada na dor e na culpa que sentiu por não ter conseguido evitar este desfecho… Este é o “Momento Certo” para Diana honrar a morte do pai.