Aterrorizada, Quina interrompe espetáculo das raposinhas

Há 1h e 22min

Em «Festa é Festa», Quina (Maria Rueff) não está a perceber nada do que se está a passar ali e começa a acender as luzes do café, pois acha que as pessoas nem conseguem ver o que estão a comer. Quina não entende também que raio de dança é aquela que as raposinhas estão a fazer e pede a Elisabete (Ana Marta Contente) para pôr uma cassete de Quim Barreiros a tocar, para mostrar como se dança a sério.