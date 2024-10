Ato de solidariedade termina em acidente: Macário ficou preso por baixo do carro ao ajudar a trocar de pneu

Há 1h e 19min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Amor com amor se paga».



Macário cruzou-se com um carro parado na berma da estrada e percebeu que o pneu estava furado e ofereceu auxílio. Rosa agradeceu o gesto, mas durante a tentativa de mudar o pneu, Macário sofreu um acidente. Agora, os dois não se entendem sobre quem paga as despesas.

Macário recorda toda a situação e como se disponibilizou para ajudar. O carro já estava levantado quando chegou e ao tentar trocar a roda, o veículo cedeu e caiu em cima de Macário.

Rosa explicou que tudo aconteceu ao fim da tarde numa estrada secundária. Aflita, ficou contente por perceber que iria ter ajuda. Sem rede, não conseguiu ligar para ninguém.

Agora, Macário pede uma indemnização pelos danos causados.