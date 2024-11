Augusta exige que fiadora da sua inquilina cubra rendas em atraso

Há 2h e 1min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do segundo caso que marca o programa da tarde «Responsabilidade partilhada».

Augusta tem um apartamento em Setúbal que costuma arrendar. Foi o que aconteceu com a cunhada de Edite. As duas chegaram a acordo e assinaram contrato. Uma das cláusulas desse acordo previa a existência de fiadores. Edite e o marido assumiam esse papel.

Agora que a inquilina saiu de casa antes do final do contrato, e com rendas em atraso, Augusta chama Edite à responsabilidade e exige que enquanto fiadora da cunhada lhe pague 4,200 euros, o dobro do valor em atraso.

Edite recusa pagar o pedido e por isso estão em tribunal.