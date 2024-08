Augusto e Bárbara envolveram-se num acidente de carro e nem um nem outro se consideram culpados. Quem tem razão?

Há 1h e 1min

N’ «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, contamos tudo do caso «Culpado procura-se».

Augusto e Bárbara envolveram-se numa acidente de carro: uma colisão sem feridos, mas com avultados danos a registar. Bárbara não respeitou um sinal vermelho e o carro que conduzia interrompeu o percurso da viatura de Augusto. Já Augusto, veio a provar-se que guiava com um nível de álcool no sangue superior ao permitido por lei. Ambos cometeram infrações, mas nem um nem outro se consideram culpados.