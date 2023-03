Aurélio está destroçado: «Por baixo desta carapaça de homem valente está uma alma sensível!»

Há 2h e 27min

Em «Festa é Festa», Aurélio (Manuel Marques) desabafa com Quina (Maria Rueff) sobre como Manel (Vítor Norte) e Abel (Júlio César) foram desagradáveis com ele, ao mandarem-lhe bocas por ter dormido ali em casa. Quina acha que é preciso terem muita lata, mas no fundo têm alguma razão e pergunta a Aurélio porque não fica em casa do irmão. Aurélio volta a dizer que eles estão doentes, mas Quina diz que os viu e que andam pela aldeia. Aurélio fica intrigado.