Há 3h e 11min

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) já explicou a Aurélio (Manuel Marques) que tem de se fazer passar por Fernando (Manuel Marques) e ele fica nervoso. São explica o plano com mais detalhe, mas Aurélio não está a gostar nada do que está a ouvir. São pede-lhe para ter calma, mas Aurélio está mais nervoso do que nunca.