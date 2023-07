Aurélio leva Quina «ao melhor restaurante chinês do mundo»

Em «Festa é Festa», Quina (Maria Rueff) está encantada com o restaurante. Aurélio (Manuel Melo) diz-lhe que aquilo é outro mundo e que vai adorar a comida. Quina está espantada com as estatuetas, mas Aurélio não consegue reparar em mais nada, só tem olhos para Quina. Aurélio fala-lhe ao ouvido e Quina fica cheia de calores.