Aurélio repreende Nando: «Perdeste isso tudo nas cartas?»

Há 1h e 8min

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) já pôs Aurélio (Manuel Marques) a par da história do dinheiro de El Cacto (Luís Gaspar) e conta que Fernando decidiu apostar o pouco dinheiro que tinham, o carro e o atelier, a jogar às cartas. Aurélio fica em choque. Aurélio está estupefacto com tudo o que São lhe contou e certifica-se de que percebeu tudo bem. Fernando está farto que estejam sempre a dizer que a culpa foi só dele. São vitimiza-se e critica a forma com Fernando reage. Aurélio olha para Fernando com ar de censura.