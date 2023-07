Aurélio tenta fazer as pazes com Quina: «Você pensa que me compra com flores?»

Há 1h e 20min

Em «Festa é Festa», Aurélio (Manuel Marques) aparece e Quina (Maria Rueff) faz má cara. Ela pergunta-lhe o que está ali a fazer e Aurélio mostra-lhe um bouquet de flores. Quina faz-se difícil, mas gostou do gesto dele. Quase se beijam, mas Quina afasta-se, ainda indignada com a sugestão dele no outro dia. Aurélio quer esquecer esse assunto e diz ter uma nova proposta.