Há 1h e 46min

No «Dois às 10», o Tribunal de Grândola, no distrito de Setúbal, condenou a uma pena suspensa de três anos de prisão o automobilista envolvido no acidente rodoviário que provocou a morte da cantora Claudisabel.

A cantora morreu na sequência da colisão entre dois automóveis em dezembro de 2022, na Autoestrada do Sul (A2), junto a Alcácer do Sal.