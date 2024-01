Automutilação e tentativas de colocar termo à vida. Catarina recorda: «Acalmava a dor do coração»

Hoje às 11:29

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Catarina Martins, que foi diagnosticada com traços de personalidade borderline há dois anos e já esteve internada sete vezes, por tentar pôr termo à própria vida. A jovem sofre de diabetes desde os 10 anos e nunca soube lidar com a doença.

Catarina começa por contar que sempre foi acompanhada por um psicólogo. Inicialmente por não aceitar a diabetes e, depois, por certos comportamentos de risco. Começou a cortar-se e foi sete vezes internada. Em 2021, foi diagnosticada com traços de personalidade Borderline e desde então tenta aprender a viver com a doença. Ana Catarina admite que se arrepende de ter tentado pôr fim à própria vida.