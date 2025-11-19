TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Autores convidada: Helena Amaral
Hoje às 01:55
Com Carlos Mendes e Mafalda Veiga.
Mais Vistos
Namoram? João Oliveira partilha fotografia cúmplice ao lado de Jéssica Vieira e deixa redes sociais ao rubro
Secret Story
Ontem às 23:41
1
Antes e depois impressionante: Jéssica Vieira mostra transformação sem abdicar dos prazeres da vida
Secret Story
29 out, 16:12
2
Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
V+ TVI
17 nov, 12:16
3
Despedi-me da minha filha quando ela ainda era bebé: «Nenhuma mãe devia sentir esta dor»
V+ TVI
Ontem às 11:44
4
Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie
Novelas
17 nov, 15:06
5
Ícones de uma década: as portuguesas que conquistaram os anos 90
V+ TVI
17 out, 14:15
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Namoram? João Oliveira partilha fotografia cúmplice ao lado de Jéssica Vieira e deixa redes sociais ao rubro
Secret Story
Ontem às 23:41
De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»
Secret Story
Ontem às 19:38
David Carreira abre as portas de sua casa com tour exclusiva. E este detalhe deixou todos a suspirar
Novelas
Ontem às 19:30
Tinha casamento marcado quando conheci o amor da minha vida: «Cancelei tudo dois meses antes»
V+ TVI
Há 1h e 34min
Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas
Secret Story
Ontem às 16:37
Há um método no Japão que lhe permite poupar até 35% do seu salário
Dois às 10
Há 1h e 55min
TVI PLAYER
As primeiras imagens de Cristiano Ronaldo em plena Casa Branca
CNN Meia Noite
Hoje às 00:53
Secret Story 9 - Extra - 18 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:40
A Protegida: Dois anos depois, Carlota vê Hector como seu pai
A Protegida
Ontem às 23:15
Secret Story 9 - Especial - 18 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Concorrentes partilham histórias delicadas e esta foi a reação de Pedro Jorge à de Marisa
Secret Story
Ontem às 17:07
Depois das discussões, Fábio e Liliana fazem as pazes debaixo dos lençóis
Secret Story
Hoje às 02:56
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Conheça Júlia Côta, a rainha do figurado de Barcelos que já tem uma rua com o próprio nome
Dois às 10
Há 29 min
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos discutem velhice: «Queres ir para um lar?»
Dois às 10
Há 33 min
Autores convidada: Helena Amaral
Autores
Hoje às 01:55
A Protegida: Hector diz que é pai de Carlota
A Protegida
Ontem às 23:59
A Protegida: Virgílio deixa Isabel fechada num lugar secreto
A Protegida
Ontem às 23:59
Terra Forte: Sammy fica confuso com a conversa de Vivi sobre Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:59
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: À frente de todos, Vivi ameaça revelar segredo que pode destruir Maria de Fátima
Novelas
Há 38 min
Vem aí em «A Protegida»: Gina tem outro filho. Quem é o pai?
Novelas
Há 1h e 27min
Depois da relação com Gyokeres, Inês Aguiar vira página e inicia nova etapa de vida
Novelas
Ontem às 14:11
Acabaram as dúvidas: Eis o que realmente se passa entre Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly
Novelas
Ontem às 13:48
Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural
Novelas
Ontem às 19:32
Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:38