Autores convidada: Nena
Hoje às 01:55
Com Carlos Mendes e Mafalda Veiga.
Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?
Dois às 10
Ontem às 17:00
1
Este é o truque para remover a gordura do exaustor sem esfregar. São menos de 5 minutos
V+ TVI
Ontem às 12:56
2
Cabelo
4 abr, 13:01
3
Filha de Jorge Mendes casou, mas o nosso especialista de etiqueta apontou três erros: “não é bonito, não é elegante”
V+ TVI
15 set, 17:07
4
Cláudia apaixonou-se pela cunhada: um triângulo amoroso que destruiu uma família
V+ TVI
15 set, 14:10
5
Filho morre aos 16 anos. Ex-concorrente de reality show vê "o pior pesadelo tornar-se realidade"
Secret Story
Ontem às 16:09
6
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final
Secret Story
Ontem às 17:15
De luto, FF quebra silêncio de forma emocionante: «O último dia em que o meu pai me pegou ao colo»
Dois às 10
Há 2h e 19min
Vem aí em «A Fazenda»: Segredo maquiavélico de Alex é descoberto
Novelas
Há 1h e 47min
Esta cara da TVI está à espera do primeiro filho. E revela momento adorável
V+ TVI
Ontem às 16:05
Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?
Novelas
Há 2h e 50min
«Um extraordinário filho»: Esta foi a história que deixou Cristina Ferreira emocionada
Dois às 10
Ontem às 16:15
TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 15 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:00
O primeiro botão dos segredos: Dylan e Liliana tentam desvendar um segredo
Secret Story
Há 2h e 15min
Dois às 10 - Catarina Miranda reage ao segundo lugar no «Big Brother Verão»
Dois às 10
Ontem às 09:50
Última Hora: Alguém tocou no botão dos segredos! Saiba se foi revelado algum segredo
Secret Story
Há 2h e 42min
Pedro surpreende Ana com pequeno-almoço na cama e alguém manda boca: «Jogo de engate»
Secret Story
Há 1h e 1min
Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa
Dois às 10
Ontem às 12:05
A ACONTECER
Cláudio Ramos confronta Fábio Daniel: «Perdeste uma oportunidade extraordinária»
Dois às 10
Há 15 min
Cláudio Ramos aponta o verdadeiro motivo para a desistência de Fábio Daniel: «Não conseguiste lidar com isso…»
Dois às 10
Há 30 min
Cláudio Ramos questiona Fábio Daniel: «Estás arrependido de ter desistido?»
Dois às 10
Há 31 min
Fábio Daniel sobre as primeiras horas no «Secret Story 9»: «Eu não sabia onde estava»
Dois às 10
Há 44 min
Fábio Daniel sobre a sua saída do «Secret Story 9»: «Esqueci-me de me preparar»
Dois às 10
Há 44 min
Após desistir do «Secret Story 9», Fábio Daniel confessa: «Percebi depois que…»
Dois às 10
Há 45 min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Talu sacrifica-se por Gaspar
Novelas
Ontem às 09:00
Exclusivo «A Protegida»: Nuno confessa a Gina que se envolveu com outra mulher
Novelas
Ontem às 09:25
Morreu o pai do cantor FF: «Partiu repentinamente deste mundo...»
Novelas
Ontem às 10:51
Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema
Novelas
Ontem às 09:42
José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista
Novelas
Ontem às 11:30
Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo e Sofia viajam juntos e o motivo é inesperado
Novelas
Ontem às 10:02