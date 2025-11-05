TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Autores convidada: Teresa Salgueiro
Hoje às 01:55
Com Carlos Mendes e Mafalda Veiga.
Mais Vistos
Famosos da televisão portuguesa 'choram' morte: «Vais fazer falta»
Dois às 10
Ontem às 16:34
1
Família real de luto. Queda fatal deixa ingleses em choque
V+ TVI
Há 2h e 56min
2
«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar
Novelas
8 set, 15:30
3
Atores da TVI estão de luto: «É com grande tristeza que te vemos partir, amigo»
V+ TVI
Ontem às 15:54
4
Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final
Secret Story
Ontem às 15:39
5
Foi minha aluna no 12.º ano… e hoje é a mulher da minha vida: «Não há culpa, nem hesitação»
V+ TVI
Ontem às 10:46
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Trovoada, chuva e medo: ex-concorrentes mostram imagens assustadoras da tempestade
Secret Story
Há 2h e 0min
Tempestade 'assusta' Cristina Ferreira: «Aprendi esta oração com a minha mãe e esta noite dei por mim a dizê-la»
Dois às 10
Há 1h e 49min
Vem aí em «Terra Forte»: Empresa de Marcus provoca várias mortes
Novelas
Há 2h e 11min
Família real de luto. Queda fatal deixa ingleses em choque
V+ TVI
Há 2h e 56min
Hoje vende imóveis de luxo, mas foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90
V+ TVI
Há 1h e 1min
Vem aí em «Terra Forte»: Eis o pacto de Sammy e Manuel que quase ninguém sabe
Novelas
Há 3h e 32min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 4 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: Jorge revela a JD quem é o seu pai biológico
A Protegida
Ontem às 23:10
Secret Story 9 - Especial - 4 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:35
Marisa tem conversa picante com Pedro: «Dava tudo para ter uma sessão de amor contigo»
Secret Story
Há 1h e 40min
Raquel muito perto do segredo de Dylan: «Um milionário não devia estar aqui»
Secret Story
Há 49 min
Pedro descansa Marisa sobre nomeação: «Fizeste bem»
Secret Story
Há 1h e 25min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Professor abusador volta a dar aulas
Dois às 10
Há 17 min
Irmãos matam o pai e deixam o corpo em casa durante dois dias. A mãe sabia de tudo
Dois às 10
Há 23 min
Cristina Ferreira incrédula com agressões entre jovens numa escola: «A felicidade do miúdo a gravar é assustadora»
Dois às 10
Há 41 min
Chocante! Susana sobre a anorexia: «Não sei como sobrevivi!»
Dois às 10
Há 1h e 3min
Susana tem os ossos de uma pessoa de 80 anos. Tudo devido a esta doença
Dois às 10
Há 1h e 15min
20 anos refém. O testemunho impactante de Susana: «Eu era um bicho, fui muito má»
Dois às 10
Há 1h e 16min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Eis o pacto de Sammy e Manuel que quase ninguém sabe
Novelas
Há 3h e 32min
Vem aí em «A Protegida»: Isabel é apanhada por Francisco a fazer o que não deve
Novelas
Há 3h e 2min
Atores vivem noite de pesadelo com a tempestade: «Nunca tinha visto...»
Novelas
Há 3h e 15min
Raquel Tillo e namorada vão ser mães? Este video pode ser a resposta
Novelas
Ontem às 14:18
«Estamos muito orgulhosos de ti»: Cifrão declara-se à mulher da sua vida
Novelas
Ontem às 16:58
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos
Novelas
Ontem às 11:13