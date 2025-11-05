Ganhe 5000€ em cartão!
Autores convidada: Teresa Salgueiro

Hoje às 01:55
Autores convidada: Teresa Salgueiro - TVI

Com Carlos Mendes e Mafalda Veiga.

Famosos da televisão portuguesa 'choram' morte: «Vais fazer falta»

Dois às 10
Ontem às 16:34
Família real de luto. Queda fatal deixa ingleses em choque

V+ TVI
Há 2h e 56min
«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Novelas
8 set, 15:30
Atores da TVI estão de luto: «É com grande tristeza que te vemos partir, amigo»

V+ TVI
Ontem às 15:54
Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final

Secret Story
Ontem às 15:39
Foi minha aluna no 12.º ano… e hoje é a mulher da minha vida: «Não há culpa, nem hesitação»

V+ TVI
Ontem às 10:46
Trovoada, chuva e medo: ex-concorrentes mostram imagens assustadoras da tempestade

Secret Story
Há 2h e 0min

Tempestade 'assusta' Cristina Ferreira: «Aprendi esta oração com a minha mãe e esta noite dei por mim a dizê-la»

Dois às 10
Há 1h e 49min

Vem aí em «Terra Forte»: Empresa de Marcus provoca várias mortes

Novelas
Há 2h e 11min

Família real de luto. Queda fatal deixa ingleses em choque

V+ TVI
Há 2h e 56min

Hoje vende imóveis de luxo, mas foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90

V+ TVI
Há 1h e 1min

Vem aí em «Terra Forte»: Eis o pacto de Sammy e Manuel que quase ninguém sabe

Novelas
Há 3h e 32min

Secret Story 9 - Extra - 4 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida: Jorge revela a JD quem é o seu pai biológico

A Protegida
Ontem às 23:10

Secret Story 9 - Especial - 4 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:35

Marisa tem conversa picante com Pedro: «Dava tudo para ter uma sessão de amor contigo»

Secret Story
Há 1h e 40min

Raquel muito perto do segredo de Dylan: «Um milionário não devia estar aqui»

Secret Story
Há 49 min

Pedro descansa Marisa sobre nomeação: «Fizeste bem»

Secret Story
Há 1h e 25min
Professor abusador volta a dar aulas

Dois às 10
Há 17 min

Irmãos matam o pai e deixam o corpo em casa durante dois dias. A mãe sabia de tudo

Dois às 10
Há 23 min

Cristina Ferreira incrédula com agressões entre jovens numa escola: «A felicidade do miúdo a gravar é assustadora»

Dois às 10
Há 41 min

Chocante! Susana sobre a anorexia: «Não sei como sobrevivi!»

Dois às 10
Há 1h e 3min

Susana tem os ossos de uma pessoa de 80 anos. Tudo devido a esta doença

Dois às 10
Há 1h e 15min

20 anos refém. O testemunho impactante de Susana: «Eu era um bicho, fui muito má»

Dois às 10
Há 1h e 16min
Vem aí em «Terra Forte»: Eis o pacto de Sammy e Manuel que quase ninguém sabe

Novelas
Há 3h e 32min

Vem aí em «A Protegida»: Isabel é apanhada por Francisco a fazer o que não deve

Novelas
Há 3h e 2min

Atores vivem noite de pesadelo com a tempestade: «Nunca tinha visto...»

Novelas
Há 3h e 15min

Raquel Tillo e namorada vão ser mães? Este video pode ser a resposta

Novelas
Ontem às 14:18

«Estamos muito orgulhosos de ti»: Cifrão declara-se à mulher da sua vida

Novelas
Ontem às 16:58

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos

Novelas
Ontem às 11:13