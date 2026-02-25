TVI PLAYER
Autores: Convidado João Gil
Hoje às 01:35
Com Carlos Mendes e Mafalda Veiga.
Mais Vistos
Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado
V+ TVI
Ontem às 16:58
1
Luís Garcia
Dois às 10
17 fev, 14:56
2
Expulsão surpreende no Secret Story 10: decisão ficou marcada por percentagens renhidas
Secret Story
Ontem às 22:31
3
Filipe Delgado
Dois às 10
21 jan, 14:44
4
Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»
Dois às 10
Ontem às 12:07
5
Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial
Novelas
8 set 2025, 14:34
6
EM DESTAQUE
Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»
Dois às 10
Ontem às 12:07
Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão
Novelas
Ontem às 10:41
Adriano Silva Martins interrompe programa para anunciar separação de famoso casal acarinhado pelo público
V+ Fama
Ontem às 12:06
Última hora! Marcelo Palma confirma separação de Rita Almeida e dá detalhes: «Já há algum tempo»
Secret Story
Ontem às 12:42
Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»
Secret Story
23 fev, 23:09
Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?
Novelas
Ontem às 09:37
TVI PLAYER
Amor à Prova - 24 de fevereiro - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 23:39
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Hoje às 02:01
Com 21% dos votos, este foi o primeiro concorrente expulso do Secret Story 10
Secret Story
Ontem às 22:16
Terra Forte - Terra Forte: Vivi é raptada e corre risco de vida - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Hoje às 00:35
Dois às 10 - Primeira entrevista de Filipe Delgado após terceiro lugar de «1.ª Companhia»
Dois às 10
Ontem às 09:50
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Ontem às 22:51
A ACONTECER
Autores: Convidado João Gil
Autores
Hoje às 01:35
Secret Story - Extra - 25 de fevereiro de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
Terra Forte: «A Flor é uma gananciosa à paisana»
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte: Com a Vivi raptada, Marcus fica rico: «Oito milhões de dinheirinhos»
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte- Sammy pede explicações a Maria de Fátima sobre a adoção: «Diz-me»
Terra Forte
Ontem às 23:53
A Protegida: Gina fica escandalizada ao saber o que Virgílio fez a Aruna
A Protegida
Ontem às 23:53
NOVELAS
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara pode ficar paraplégica
Novelas
Ontem às 10:11
Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?
Novelas
Ontem às 09:37
Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável
Novelas
Ontem às 16:23
“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras
Novelas
Ontem às 15:38
Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante
Novelas
Ontem às 15:54
Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão
Novelas
Ontem às 10:41