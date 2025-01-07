TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Depois de algum tempo afastada, Ana Morina regressa ao ecrã e desaba em lágrimas

Dois às 10
Há 13 min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Hélder Teixeira expõe algo inédito sobre a sua passagem pelo “Big Brother”: “Fez-me confusão”

Dois às 10
Há 17 min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Ex-concorrente do “Big Brother” fala sobre o reatamento com o ex-namorado: “Não estava à espera”

Dois às 10
Há 22 min

Irreconhecível. Cláudio Ramos recebe ex-concorrente do "Big Brother" e reage à mudança radical desta- “É outra pessoa”

Dois às 10
Há 31 min

Cláudio Ramos reage a notícia sobre famosa: “Estou chocadíssimo”

Dois às 10
Há 1h e 19min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Gonçalo Quinaz acusa concorrente de fingir: “Peço desculpa, mas eu não lhe vejo uma lágrima”

Dois às 10
Há 1h e 20min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Cláudio Ramos aponta o protagonista do “Big Brother Verão”: “Há uma pessoa que faz o programa”

Dois às 10
Há 1h e 21min

Big Brother Verão 2026 - Extra - 5 de agosto de 2026

Big Brother
Hoje às 00:15

A Madrasta- Raquel alerta Francisca: «Focaste na cara da Diana, mas não olhaste para a do Pedro»

A Madrasta
Ontem às 23:55

Terra Forte: Maria de Fátima fica intrigada ao ouvir o choro de Luna na roulotte

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: Após rapto dar para o torto, Cobra deixa Caio “pendurado” com Luna

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte- Babi ataca Vivi: «Nunca vi uma pessoa fazer porcaria com a vida de tanta gente em tão pouco tempo»

Terra Forte
Ontem às 23:53

Mais Vistos

Princesa Eugenie dá à Luz em Lisboa. E há um motivo para a bebé ter nascido em Portugal

Novelas
Ontem às 20:29
1

Esqueça a água fria do Algarve. Há uma praia aqui ao lado onde o mar chega aos 30 graus

Dois às 10
Ontem às 17:00
2

Ator com carreira marcante na TVI tem enfarte e é internado de urgência

Novelas
Há 2h e 8min
3

Praia de Nissi: um paraíso para férias de praia baratas

7 jan 2025, 13:09
4

Adeus a uma lenda da representação: Famoso ator morre aos 80 anos

V+ TVI
3 ago, 11:49
5

«A vida perdeu o sentido»: filha de famosa atriz foi encontrada morta envolvida em película aderente

V+ TVI
Ontem às 15:30
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Diogo Marcelino assume novo amor após fim da relação com Mafalda Diamond. E há uma fotografia que comprova

Big Brother
Há 2h e 12min

O lugar em Portugal onde há mais cascatas do que estradas: «Toda a gente deve visitar pelo menos uma vez na vida»

Dois às 10
Há 1h e 56min

Pedido à vista? Francisco Monteiro faz revelação inédita: «Vou casar»

Big Brother
Ontem às 18:01

Emocionante. Antes de os pais morrerem, irmã de Nuno fez promessa sobre o concorrente do Big Brother Verão

Dois às 10
Ontem às 12:05

Nasceu em Portugal! Princesa Eugenie dá à luz em Lisboa e a Família Real revela a primeira imagem da bebé

V+ TVI
Há 1h e 53min

Fernanda Serrano sai em defesa de Georgina Rodríguez após críticas ao corpo

Novelas
Ontem às 16:04

TVI PLAYER

A Madrasta: Alguém quer atropelar Diana

A Madrasta
Ontem às 22:30

Big Brother Verão 2026 - Extra - 5 de agosto de 2026

Big Brother
Hoje às 00:15

Big Brother Verão 2026 - Especial - 4 de agosto de 2026

Big Brother
Ontem às 21:50

Ao acordar, Mariana Sá e Miguel escondem-se debaixo dos lençóis e o inevitável acontece

Big Brother
Ontem às 10:23

A Madrasta: Diana vai até à casa da camareira e tem a pior das surpresas

A Madrasta
3 ago, 22:30

Olhos nos olhos: Sara e Ventura não escondem o que sentem

Big Brother
Ontem às 16:43
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Depois de algum tempo afastada, Ana Morina regressa ao ecrã e desaba em lágrimas

Dois às 10
Há 13 min

Hélder Teixeira expõe algo inédito sobre a sua passagem pelo “Big Brother”: “Fez-me confusão”

Dois às 10
Há 17 min

Ex-concorrente do “Big Brother” fala sobre o reatamento com o ex-namorado: “Não estava à espera”

Dois às 10
Há 22 min

Irreconhecível. Cláudio Ramos recebe ex-concorrente do "Big Brother" e reage à mudança radical desta- “É outra pessoa”

Dois às 10
Há 31 min

Cláudio Ramos reage a notícia sobre famosa: “Estou chocadíssimo”

Dois às 10
Há 1h e 19min

Gonçalo Quinaz acusa concorrente de fingir: “Peço desculpa, mas eu não lhe vejo uma lágrima”

Dois às 10
Há 1h e 20min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu confessa medo de morrer numa cena que vai apertar o coração

Novelas
Há 1h e 31min

Uma gravidez, um assalto e um mistério desvendado. Os 7 momentos que vão mudar tudo em «A Madrasta» muito em breve

Novelas
Há 1h e 28min

Terra Forte: Maria de Fátima fica intrigada ao ouvir o choro de Luna na roulotte

Terra Forte
Ontem às 23:55

A Madrasta- Beatriz expõe Diana à frente de todos: «Vi-te a beijar o Simão»

A Madrasta
Ontem às 23:02

Revelados novos detalhes sobre o assassinato da filha da atriz Delfina Cruz: «Enrolou película aderente em volta da cabeça…»

Novelas
Há 46 min

Quase ninguém reparou! José Condessa é a cara do avô de 90 anos: «São iguais»

Novelas
Há 3h e 43min