Autores: Convidado Jorge Reis Sá
Hoje às 01:55
Com Carlos Mendes e Mafalda Veiga.
Mais Vistos
Primeira mulher casada e mãe eleita Miss Universo Portugal conquista Cristina Ferreira: «É mesmo bonita»
Dois às 10
Ontem às 11:23
1
Miss Universo Portugal
Dois às 10
Ontem às 12:14
2
Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer
Dois às 10
Ontem às 08:49
3
Fábio
Dois às 10
22 dez, 09:15
4
03:54
Pai de Liliana fala pela primeira vez da polémica em torno da filha no Secret Story
Secret Story
Hoje às 00:36
5
Eu e a minha irmã gémea escondemos um segredo dos nossos maridos: «Nunca contámos a ninguém»
V+ TVI
Ontem às 10:58
6
EM DESTAQUE
Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais
Secret Story
Ontem às 11:36
A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente
Dois às 10
Ontem às 15:16
Trufas de rabanadas: a receita de Natal de Pedro Benevides que toda a família adora
V+ TVI
Ontem às 12:56
Na noite em que pôs termo à vida, Dinis, de 16 anos, mandou a última mensagem à irmã: «Eu percebi»
Dois às 10
Ontem às 13:57
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:43
Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família
Secret Story
Ontem às 10:54
TVI PLAYER
Pai de Liliana fala pela primeira vez da polémica em torno da filha no Secret Story
Secret Story
Hoje às 00:36
Marcelo surpreende Marta Cardoso com um pedido insólito e o inesperado acontece em direto
Secret Story
Hoje às 01:30
Secret Story - Extra - 23 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: Sem escapatória, Jorge pede ajuda a Óscar
A Protegida
Ontem às 23:10
Terra Forte: Vivi é desmascarada
Terra Forte
Ontem às 22:10
Não sabe quando o melão e a melancia estão maduros? Leandro ensina um truque infalível para comprar a melhor fruta
Secret Story
Há 1h e 44min
A ACONTECER
Após 2 anos de alegados comentários preconceituosos do patrão, Kevin destruiu a montra da loja com o carro
Dois às 10
Há 34 min
Entrevista exclusiva ao homem que destruiu montra com o carro: «Atingi o meu limite»
Dois às 10
Há 37 min
Sandra Felgueiras convidou o ex-sogro para a consoada: «Apesar do meu casamento não ter terminado da melhor maneira...»
Dois às 10
Há 46 min
Em lágrimas, Sandra Felgueiras deixa uma mensagem de Natal que emocionou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos
Dois às 10
Há 46 min
Natal na Ucrânia: a história improvável de como Sandra Felgueiras se apaixonou por um jornalista de guerra
Dois às 10
Há 48 min
«É importante que sintam este choque cultural»: Sandra Felgueiras levou a família numa viagem inesquecível
Dois às 10
Há 1h e 6min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Com Flor no hospital, Maria de Fátima assume ter contas para ajustar com ela
Novelas
Há 3h e 32min
Exclusivo «A Protegida»: Relação de Virgílio e Aruna chega ao fim
Novelas
Há 1h e 57min
Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»
Novelas
Há 1h e 3min
Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»
Novelas
Há 1h e 24min
Laura Ramos, filha de Fernanda Serrano, namora com um jogador de futebol
Novelas
Há 1h e 46min
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha muda de ideias e vai assumir o namoro com Dudu?
Novelas
Há 2h e 29min