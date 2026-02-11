TVI PLAYER
Autores: Convidado Tiago Salazar
Hoje às 01:35
Com Carlos Mendes e Mafalda Veiga.
Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país
Novelas
Ontem às 16:21
1
Inês Aguiar e Viktor Gyökeres assumem o namoro nos festejos do Sporting
Novelas
19 mai 2025, 15:38
2
Ainda não tem 30 e já foi capa da Forbes duas vezes: A «força da natureza» que conquistou Cristina Ferreira
1ª Companhia
Ontem às 12:27
3
É um símbolo do empreendedorismo jovem e deixou Cristina Ferreira rendida. As imagens da mulher do momento
1ª Companhia
Ontem às 12:15
4
Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico
1ª Companhia
Ontem às 11:18
5
Prestes a fazer 82 anos, Lili Caneças toma finalmente a decisão que estava a adiar
V+ TVI
Ontem às 16:25
6
1ª Companhia adere a “trend” mais viral do momento. E as fotos dos militares são um autêntico fenómeno
1ª Companhia
Ontem às 11:42
Quase não falou durante a entrevista, mas no fim disse algo que deixou Cristina Ferreira emocionada
Dois às 10
Ontem às 12:37
«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação
Novelas
Ontem às 15:49
Novo amor? Este é o detalhe que denunciou Joana Diniz
1ª Companhia
Ontem às 12:42
Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa vivem um dos dias mais especiais em família
Dois às 10
Ontem às 11:12
Como o tempo passou. Cláudio Ramos partilha fotos antigas e há um detalhe que salta à vista
Dois às 10
Ontem às 11:26
Amor à Prova: Amália e Carlos são apanhados
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Amor à Prova - 10 de fevereiro - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 23:35
Terra Forte: Armando volta à casa de Babi com uma missão
Terra Forte
Ontem às 23:15
1ª Companhia - Veja o episódio aqui
1ª Companhia
Hoje às 02:05
Amor à Prova: Ciúmes consomem Sara em momento crítico
Amor à Prova
9 fev, 22:45
Terra Forte - Terra Forte: Armando volta à casa de Babi com uma missão - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Hoje às 00:39
TVI recebe Rodrigo, o menino que salvou a mãe com uma chamada para o INEM
Dois às 10
Há 32 min
Hoje às 01:35
1ª Companhia - Extra - 11 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:15
Terra Forte- Marcus tenta manchar a reputação de Armando
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte: Rosinha afasta Dudu: «Somos irmãos. Que parte é que perdeste?»
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte- «Se alguma coisa acontece com a Flor a partir de agora, viras a primeira suspeita»
Terra Forte
Ontem às 23:53
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Rosinha e fica metida em problemas
Novelas
Ontem às 10:50
Exclusivo «Amor à Prova»- «Eu sou apaixonado por ti»: Bruno declara-se a Sara
Novelas
Ontem às 09:01
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
9 fev, 16:21
Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio
Novelas
9 fev, 16:11
«Pai sofre»: Pedro Bianchi Prata vive aventura noturna ao lado filho Vicente
Novelas
9 fev, 15:22
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara perde a paciência com São enquanto Cris levanta novas suspeitas
Novelas
Ontem às 10:22