Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Autores: Convidado Tomás Baltazar

Hoje às 01:35
Autores: Convidado Tomás Baltazar - TVI

Com Carlos Mendes e Mafalda Veiga.

Mais Vistos

Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”

1ª Companhia
21 jan, 15:29
1

Fora da base e sem farda: Instrutor Joaquim partilha fotografia inédita

1ª Companhia
Ontem às 11:08
2

Tem um filho ainda com 10 anos, mas já se prepara para ser avô: «Há um novo capítulo a ser escrito»

V+ TVI
Ontem às 18:58
3

O gesto inusitado desta recruta deixou o Instrutor Joaquim fora de si. E já tem 1 Milhão de visualizações em apenas 12 horas

1ª Companhia
Ontem às 12:04
4

Antes de acabar entrevista, instrutor Joaquim levanta-se para surpreender Cristina Ferreira

Dois às 10
Ontem às 11:24
5

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Big Brother
2 jul 2024, 15:51
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira revela as primeiras imagens da casa do Secret Story: «Está inacreditável»

Secret Story
Ontem às 21:27

«Começa aqui»: Noivo de Maria Botelho Moniz revela detalhe único sobre uma das suas maiores paixões

Novelas
Ontem às 12:56

Fora do «Secret Story», Vera comenta atitude de Pedro Jorge e Marisa: «Sinto-me triste com eles»

Dois às 10
Ontem às 16:25

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação

Novelas
Ontem às 10:10

Cristina Ferreira reage a gesto inesperado do Instrutor-chefe Joaquim: «Preciso de uma pausa para assumir isto»

1ª Companhia
Ontem às 18:56

Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno

Novelas
Ontem às 11:24

TVI PLAYER

Última Hora: Localizado veículo de casal desaparecido em Montemor-o-Velho

Diário da Manhã
Há 1h e 8min

Amor à Prova: Amália descai-se e revela segredo de Alice a Tomás

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Terra Forte: Rosinha emociona todos ao pedir desculpas a António

Terra Forte
Ontem às 23:15

1ª Companhia - Extra - 18 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:10

Dois às 10 - Instrutores da «1.ª Companhia» saem da base para entrevista

Dois às 10
Ontem às 09:50

Amor à Prova: Cris ameaça reclamar os seus direitos de pai

Amor à Prova
16 fev, 22:30
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Em direto, Cláudio Ramos descobre separação de casal famoso: “Não estava a contar”

Dois às 10
Há 23 min

A mensagem que Cristina Ferreira enviou a Marco Costa após o anúncio da separação

Dois às 10
Há 26 min

Comentário de Adriano Silva Martins nas manhãs gera aviso: “Isto não é o V+”

Dois às 10
Há 27 min

Exposto episódio do passado que ninguém soube sobre Marco Costa e Carolina Pinto

Dois às 10
Há 32 min

Cristina Ferreira destaca atitude de Carolina Pinto antes de anunciar separação de Marco Costa

Dois às 10
Há 32 min

Cristina Ferreira reage à separação de Marco Costa e Carolina Pinto

Dois às 10
Há 35 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno

Novelas
Ontem às 11:24

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação

Novelas
Ontem às 10:10

«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível

Novelas
Ontem às 12:29

«Não estava à espera...»: Jéssica Athayde apanha susto terrorífico de Diogo Amaral

Novelas
16 fev, 16:55

«Os meus heróis»: Filhos de Laura figueiredo e Mickael Carreira vivem momento inesquecível

Novelas
16 fev, 16:24

Vem aí em «Terra Forte»: Tudo muda! Maria de Fátima faz proposta inesperada a Flor

Novelas
Ontem às 09:03