Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Autores - Veja o episódio aqui

Autores
Há 1h e 22min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 57min

A Protegida - A Protegida: Aruna quer interromper a gravidez? - Veja o episódio aqui

A Protegida
Hoje às 00:16

A Protegida: Aruna está grávida e quer abortar?

A Protegida
Ontem às 23:55

A Protegida: Mariana vai ao encontro de JD

A Protegida
Ontem às 23:54

Laura encontra prova do que Hector fez e confronta-o

A Protegida
Ontem às 23:53

Mariana ganha uma nova esperança sobre JD: «Em que praia está essa roulotte?»

A Protegida
Ontem às 23:52

A Protegida: Laura pede um favor arriscado a Margarida

A Protegida
Ontem às 23:51

Terra Forte - Terra Forte: Vivi descobre que Marcus e Glória são amantes? - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Ontem às 23:33

Terra Forte: Susette ignora as ordens de Leumi

Terra Forte
Ontem às 23:05

Terra Forte: Comportamento do cão de Vivi deixa os jovens intrigados

Terra Forte
Ontem às 23:04

Terra Forte: Farsa de Vivi é descoberta no seu próprio funeral?

Terra Forte
Ontem às 23:03

Mais Vistos

É uma das mulheres mais bonitas da televisão portuguesa - e agora os estrangeiros também estão a reparar nela

V+ TVI
Ontem às 18:19
1

Ator morre em palco aos 25 anos e estes foram os últimos momentos captados em vídeo

V+ TVI
Ontem às 10:49
2

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

Dois às 10
Ontem às 16:00
3

Receita de Polvo à Lagareiro

15 dez 2023, 14:46
4

Estava proibida de entrar no quarto dos meus pais: «Quando o fiz descobri o segredo da família»

V+ TVI
Ontem às 17:10
5

«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único

Novelas
Ontem às 15:46
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Secret Story
8 dez, 00:17

É uma das mulheres mais bonitas da televisão portuguesa - e agora os estrangeiros também estão a reparar nela

V+ TVI
Ontem às 18:19

5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»

Dois às 10
5 dez, 15:55

Conheça a Aldeia Natal portuguesa destacada pela imprensa internacional - e que muitos ainda não conhecem

V+ TVI
8 dez, 12:32

Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

Dois às 10
Ontem às 15:32

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?

Novelas
5 dez, 08:58

TVI PLAYER

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

Secret Story
Ontem às 22:31

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:28

A Protegida - A Protegida: Aruna quer interromper a gravidez? - Veja o episódio aqui

A Protegida
Hoje às 00:16

Terra Forte - Terra Forte: Vivi descobre que Marcus e Glória são amantes? - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Ontem às 23:33

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 57min

Incrédula com o facto de Pedro e Marisa serem casados, Bruna afirma: «Não sei como é que um casal se permite àquilo»

Dois às 10
8 dez, 11:58
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Autores - Veja o episódio aqui

Autores
Há 1h e 22min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 57min

A Protegida - A Protegida: Aruna quer interromper a gravidez? - Veja o episódio aqui

A Protegida
Hoje às 00:16

A Protegida: Aruna está grávida e quer abortar?

A Protegida
Ontem às 23:55

A Protegida: Mariana vai ao encontro de JD

A Protegida
Ontem às 23:54

Laura encontra prova do que Hector fez e confronta-o

A Protegida
Ontem às 23:53
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Novelas
4 dez, 10:27

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra repreende Maria de Fátima por salvar a vida de Flor

Novelas
Ontem às 10:39

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Sammy ameaça expulsar António e Flor

Novelas
6 dez, 10:25

Vem aí em «A Protegida»: Clarice é ameaçada com uma navalha

Novelas
Ontem às 10:05

Passeio natalício com animais: Sara Barradas e José Raposo revelam programa de sonho para toda a família

Novelas
Ontem às 16:31

«Ficou divinal»: Sara Prata revela receita secreta de abóbora que vai aquecer toda a família neste Natal

Novelas
Ontem às 16:13