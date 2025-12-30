Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Aruna aconselha Mariana: «Imagina que tu e o JD se estão a conhecer pela primeira vez»
A Protegida
Há 3h e 53min
A Protegida: Clarice faz o impensável e ajuda um dos sequestradores com problemas amorosos
A Protegida
Há 3h e 57min
Marcus expulsa os filhos de casa com arma: «Não criei filho para morder a minha mão»
Terra Forte
Ontem às 23:05
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Novo capítulo em 2026: Alice Alves revela como vai celebrar a passagem de ano após separação
Secret Story
Ontem às 17:21
Visita de Cristina Ferreira acaba em discussão e estraga a noite de festa
Secret Story
Ontem às 16:17
Liliana assume erro e faz revelações sobre relação com o ex-noivo Zé: «Muita coisa na relação que foi tolerada»
Secret Story
Ontem às 16:13
Imagens nunca antes vistas: Matilde Reymão mostra os momentos mais emocionantes de 2025
Novelas
Ontem às 13:27
TVI PLAYER
Na última noite na casa, Pedro Jorge e Marisa voltam a discutir: «A sério que nos vamos chatear por causa disto?»
Secret Story
Ontem às 22:56
Euforia total! Concorrentes vão ver a primeira gala do Secret Story 9: «Quero ver o pedido de casamento!»
Secret Story
Ontem às 22:28
A ACONTECER
Aruna aconselha Mariana: «Imagina que tu e o JD se estão a conhecer pela primeira vez»
A Protegida
Há 3h e 53min
NOVELAS
Cris, de «Amor à Prova»: o papel de José Condessa marcado por amor, ciúmes e um filho inesperado
Novelas
29 dez, 14:44
«Não passava o natal com a minha família há 14 anos»: Laura Figueiredo faz revelação comovente
Novelas
Ontem às 11:05