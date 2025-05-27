Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Autores - Veja o episódio aqui

Autores
Há 1h e 28min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 2h e 3min

Terra Forte - Terra Forte: Caio beija Maria de Fátima - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:21

Terra Forte: Maria de Fátima deixa-se ir e beija Caio

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: O plano de Susette e Leumi está a dar frutos

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte: Armando deixa Álvaro completamente sem palavras

Terra Forte
Ontem às 23:53

Terra Forte- Marcus chantageia Kadu: «Queres que durma na rua? Que coma lixo?»

Terra Forte
Ontem às 23:52

Terra Forte: Sammy deixa-se adormecer após noite de amor com Flor

Terra Forte
Ontem às 23:51

Amor à Prova - 20 de janeiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 23:23

Amor à Prova: Preocupado com Cris, André lança o alerta a Bruno

Amor à Prova
Ontem às 23:05

Amor à Prova- David é assertivo com Tomás: «Tens de parar com isso»

Amor à Prova
Ontem às 23:04

Amor à Prova- São avisa Sara sobre Cris: «Ele vai procurar alguém»

Amor à Prova
Ontem às 23:03

Mais Vistos

Reconciliação à vista? Um dos casais mais mediáticos do país parece estar de volta

V+ TVI
Ontem às 19:19
1

«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático

Novelas
19 jan, 15:37
2

Inês Simões vive drama com o cão

18 jan, 13:44
3

Estreou-se na TVI e namorou com um dos atores mais desejados em Portugal. Hoje é feliz ao lado de uma mulher

V+ TVI
Ontem às 12:30
4

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

Secret Story
Ontem às 15:32
5

Francisco Monteiro mostra-se com companhia especial e gesto de Marcia Soares gera burburinho

1ª Companhia
Ontem às 15:48
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Tensão no ar! Instrutor Joaquim faz chamada de atenção a Filipe Delgado

1ª Companhia
Ontem às 12:53

Filhos de Pedro Jorge e Marisa derretem a internet com momentos amorosos em família

1ª Companhia
Ontem às 12:26

Vem aí em «Amor à Prova»: Sem solução, Tomás é obrigado a ajudar Vanda

Novelas
Ontem às 11:00

«Se me encostar aqui, adormeço»: a doença que Rita sofre quase a colocou em risco de vida

Dois às 10
Ontem às 12:30

Estreou-se na TVI e viveu com um atores mais desejados em Portugal. Hoje é feliz ao lado de uma mulher

V+ TVI
Ontem às 12:30

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima deixa Flor sem nada e conquista poder absoluto da Açoreana

Novelas
Ontem às 10:33

TVI PLAYER

Amor à Prova - 20 de janeiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 23:23

Revista do Estado-Maior apanha recrutas de surpresa: Veja como correu

1ª Companhia
Ontem às 23:06

Os alarmes soaram! Recrutas preparam-se para momento importante

1ª Companhia
Ontem às 22:54

Terra Forte - Terra Forte: Caio beija Maria de Fátima - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:21

Amor à Prova: Cris e Alice são apanhados em momento cúmplice

Amor à Prova
19 jan, 22:10

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Ontem às 22:32
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Autores - Veja o episódio aqui

Autores
Há 1h e 28min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 2h e 3min

Terra Forte - Terra Forte: Caio beija Maria de Fátima - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:21

Terra Forte: Maria de Fátima deixa-se ir e beija Caio

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: O plano de Susette e Leumi está a dar frutos

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte: Armando deixa Álvaro completamente sem palavras

Terra Forte
Ontem às 23:53
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta

Novelas
18 jan, 09:19

Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?

Novelas
Ontem às 10:00

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Novelas
Ontem às 15:24

Quem é Daniela Lázaro, a namorada de Gonçalo Cabral, o ex-marido de Maria Sampaio?

Novelas
Ontem às 15:44

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Novelas
Ontem às 12:39

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada

Novelas
Ontem às 09:26