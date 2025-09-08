Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Terra Forte - Terra Forte: Vivi é raptada e corre risco de vida - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Há 3h e 12min
Terra Forte: Com a Vivi raptada, Marcus fica rico: «Oito milhões de dinheirinhos»
Terra Forte
Há 3h e 54min
Terra Forte- Sammy pede explicações a Maria de Fátima sobre a adoção: «Diz-me»
Terra Forte
Há 3h e 55min
Amor à Prova- Amália deixa Luz intrigada: «Tens um casamento para resgatar»
Amor à Prova
Ontem às 23:05
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»
Dois às 10
Ontem às 12:07
Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão
Novelas
Ontem às 10:41
Adriano Silva Martins interrompe programa para anunciar separação de famoso casal acarinhado pelo público
V+ Fama
Ontem às 12:06
Última hora! Marcelo Palma confirma separação de Rita Almeida e dá detalhes: «Já há algum tempo»
Secret Story
Ontem às 12:42
Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»
Secret Story
23 fev, 23:09
TVI PLAYER
Com 21% dos votos, este foi o primeiro concorrente expulso do Secret Story 10
Secret Story
Ontem às 22:16
Dois às 10 - Primeira entrevista de Filipe Delgado após terceiro lugar de «1.ª Companhia»
Dois às 10
Ontem às 09:50
A ACONTECER
Terra Forte - Terra Forte: Vivi é raptada e corre risco de vida - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Há 3h e 12min
Terra Forte: Com a Vivi raptada, Marcus fica rico: «Oito milhões de dinheirinhos»
Terra Forte
Há 3h e 54min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?
Novelas
Ontem às 09:37
Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável
Novelas
Ontem às 16:23
“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras
Novelas
Ontem às 15:38
Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante
Novelas
Ontem às 15:54