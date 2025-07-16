TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Autores - Veja o episódio aqui

Autores
Há 1h e 30min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Big Brother - Veja o episódio aqui

Big Brother
Há 2h e 25min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte - 21 de julho - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:05

A Madrasta: Diana não consegues esconder a emoção de ver os filhos

A Madrasta
Ontem às 23:19

A Madrasta: Filipe receia que Pedro descubra toda a verdade

A Madrasta
Ontem às 23:17
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta: Cajó revela o seu segredo a Picasso

A Madrasta
Ontem às 23:15
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta: Clarice fica surpreendida ao descobrir que Xavier tem um irmão.

A Madrasta
Ontem às 23:14

A Madrasta: Pedro revela que tem o testamento de Xavier e Filipe fica preocupado

A Madrasta
Ontem às 23:13

A Madrasta: Felícia quer ajudar Francisca a afastar Diana de Pedro

A Madrasta
Ontem às 23:12

A Madrasta - A Madrasta: Pedro deixa Diana ver os filhos - Veja o episódio aqui

A Madrasta
Ontem às 23:05

Big Brother - Veja o episódio aqui

Big Brother
Ontem às 22:33

Big Brother - Veja o episódio aqui

Big Brother
Ontem às 20:23

Mais Vistos

Mauro Jesus

V+ TVI
16 jul 2025, 16:32
1

A profissão da irmã de Rita Pereira está a tocar muitas pessoas: «Chorei»

Novelas
Ontem às 16:06
2

Já conhece a irmã de Rita Pereira? Surpreenda-se com a sua profissão!

Novelas
30 jun 2025, 13:40
3

Poucos sabem, mas o filho de Jorge Jesus é um dos grandes amigos de ator da TVI. E até têm um negócio em comum

Novelas
Ontem às 14:24
4

Acabou. Relação de um dos casais mais promissores de famoso reality show chega ao fim: «Já não sei se acredito no amor»

V+ TVI
Ontem às 12:31
5

Stella e Filip pareciam destinados a ficar juntos, mas o amor não sobreviveu fora das câmaras

V+ TVI
Ontem às 11:56
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Daniel Guerreiro faz revelação chocante sobre a relação com Soraia Moreira: «Não é a minha primeira opção»

Big Brother
Ontem às 11:51

Após polémica com Éder, Susana Torres esteve à beira da depressão e engordou 17 quilos: «O impacto foi muito grande»

Dois às 10
Ontem às 11:48

Marcia Soares revela o prato que mais lhe pedem para fazer. E é um clássico surpreendente

Big Brother
20 jul, 21:58

Cada vez mais forte. Rute Cardoso vive dia de superação e recebe onda de carinho: «Guerreira»

Dois às 10
Ontem às 09:29

Conheça os novos nomeados do Big Brother Verão. Cinco concorrentes estão em risco

Big Brother
20 jul, 22:46

Madeira já tem os sete patrimónios apurados para a meia-final nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal

Dois às 10
Ontem às 11:19

TVI PLAYER

A Madrasta - A Madrasta: Pedro deixa Diana ver os filhos - Veja o episódio aqui

A Madrasta
Ontem às 23:05

Big Brother - Veja o episódio aqui

Big Brother
Há 2h e 25min

A Madrasta: Pedro cancela casamento com Francisca

A Madrasta
20 jul, 22:40

Aos sussurros e segredinhos, Nuno e Sara muito próximos. E há abraço apertado e tudo

Big Brother
Ontem às 20:37

Big Brother - Veja o episódio aqui

Big Brother
Ontem às 20:23

Big Brother - Veja o episódio aqui

Big Brother
Ontem às 22:33
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Autores - Veja o episódio aqui

Autores
Há 1h e 30min

Big Brother - Veja o episódio aqui

Big Brother
Há 2h e 25min

Terra Forte - 21 de julho - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:05

A Madrasta: Diana não consegues esconder a emoção de ver os filhos

A Madrasta
Ontem às 23:19

A Madrasta: Filipe receia que Pedro descubra toda a verdade

A Madrasta
Ontem às 23:17

A Madrasta: Cajó revela o seu segredo a Picasso

A Madrasta
Ontem às 23:15
Mais

NOVELAS

A profissão da irmã de Rita Pereira está a tocar muitas pessoas: «Chorei»

Novelas
Ontem às 16:06

«Não consigo explicar»: Sara Prata recorda o dia que mudou a sua vida para sempre

Novelas
Ontem às 16:33

Irmã de Nuno Markl emociona-se ao falar no ano mais difícil das suas vidas: «hoje celebro com mais emoção e alegria»

Novelas
Ontem às 23:04

Poucos sabem, mas o filho de Jorge Jesus é um dos grandes amigos de ator da TVI. E até têm um negócio em comum

Novelas
Ontem às 14:24

«Ainda oiço a tua primeira respiração»: famosa atriz deixa-se levar pela emoção ao recordar o filho bebé

Novelas
Ontem às 16:27

«Ele a dar-lhe com o espanhol»: Maria Botelho Moniz reage ao vídeo do filho e os fãs derreteram com tanta ternura

Novelas
Ontem às 16:15