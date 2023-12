Aves despede-se da Bela Vida!

Há 2h e 13min

Aves (Hugo Sousa) prepara uma bebida para a sua despedida. Todos ficam curiosos por Aves servir banana com moscatel e Aves explica que é uma tradição da sua terra. São (Sílvia Rizzo) recusa-se a sentar-se à mesa com Fábio (Isaac Alfaiate) em cuecas.Fábio diz que são boxers e não cuecas e não percebe qual é o mal.

Vuitton também não acha bem que ele esteja naqueles preparos e Fábio diz que sempre viveu só com a mãe e nunca ligaram à roupa que vestiam para jantar. Fernando sente que falhou enquanto pai e começa a chorar. Ficam todos espantados com a reação de Fernando.

Quina repara que Florinda está muito animada e ela lembra que hoje é o dia da despedida de solteira. Florinda diz que ainda tem muita coisa para fazer e já não se lembrava do trabalho que dá organizar um casamento. Quina diz que está ali para ajudar no que for preciso e Florinda fica-lhe muito grata.

Aida decora o espaço para a sua despedida de solteira, mas não está muito entusiasmada. Tomé também está desmotivado, mas ambos fingem que estão muito entusiasmados com a despedida de solteiros.