Há 1h e 33min

Aconteceu na Rússia esta quinta-feira. "A tripulação pode ter cometido um erro ou o equipamento pode ter falhado"

O controlo de tráfego aéreo russo perdeu o contacto com um avião de passageiros An-24 com 46 pessoas a bordo - 40 passageiros e seis tripulantes - na região oriental de Amur, avança a Interfax. A fuselagem do avião já foi encontrada.